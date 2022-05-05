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Spor

Carlo Ancelotti bir kez daha tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti de tarihe geçti

05 Mayıs 2022 00:48

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmesinde Manhcester City'ye 4-3 yenildikleri ilk karşılaşmanın ardından kendi sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçın son dakikalarında gelen gollerle 3-1'lik galibiyet alıp finale yükselen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, önemli bir başarıya imza attı.

Teknik direktör olarak kariyerindeki 5. Şampiyonlar Ligi'ne finale yükselen Ancelotti, tarihte 5 kere Şampiyonlar Ligi finali görecek olan ilk teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam 4'er finalli Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson ve Jurgen Klopp'u geçmeyi başardı.

67 yaşındaki teknik adam 2003, 2005 ve 2007'de Milan ve 2014'te de Real Madrid ile final oynamıştı.

Ancelotti daha önce de 5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör olmuştu.

 

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