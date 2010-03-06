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Dünya

Carla'nın 'sutyeni'

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin, vücuduna yapışan elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi üzerine tartışma başlattı.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin, geçen salı günü Rusya Devlet Başkanı Medvedev onuruna verilen resmi yemek davetinde vücuduna yapışan elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi üzerine İngiliz Times gazetesinin iki kadın yazarı, “Carla sutyen giymeli miydi" tartışmasını başlattı.


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Tartışma, kısa sürede Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sıçradı.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye ait Italia 1 kanalı bu konudaki tartışma ve görüntüleri ekrana taşıdı.

Carla Bruni'nin yemekteki görüntülerini yayınlayan kanal İngiliz yazarlardan Hannah Betts, Bruni'nin giyimine destek verirken, diğer yazar Sarah Vine'nin karşı görüşlerini aktardı.



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