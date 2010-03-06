Carla'nın 'sutyeni'

T24 -

Tartışma, kısa sürede Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sıçradı.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye ait Italia 1 kanalı bu konudaki tartışma ve görüntüleri ekrana taşıdı.Carla Bruni'nin yemekteki görüntülerini yayınlayan kanal İngiliz yazarlardan Hannah Betts, Bruni'nin giyimine destek verirken, diğer yazar Sarah Vine'nin karşı görüşlerini aktardı.