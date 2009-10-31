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Carla yeni Marie Antoinette!

Fransız sosyete dergisi Point Du Vue ‘Carla Bruni günümüzün Marie Antoinette’idir!’ benzetmesi yaptı.

31 Ekim 2009 02:00

Fransız sosyete dergisi Point Du Vue ‘Carla Bruni günümüzün Marie Antoinette’idir!’  benzetmesi yaptı.

Fransız first lady’sinin zevk ve sefa içinde yaşamasını eleştiren dergi, eski manken ve şarkıcı Carla Bruni’yi, ülkenin halkın sefaletini umursamamasıyla ünlü kraliçesi Antoinette’e benzediğini yazdı.

Bruni’nin politik güce sahip olduğu halde elini taşın altına koymayan bir first lady olduğunu yazan dergi, 41 yaşındaki Bruni’nin hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Tatil, alışveriş, yemek gibi konularla ilgilenen ve politik ya da sosyal meselelerden uzak duran Bruni, Fransızları kızdırıyor.

Dergi, Bruni’yi Antoinette’e fiziksel olarak da benzetip iki kadının aynı bakışa, aynı gülüşe ve aynı duruşa sahip olduklarını yazdı. Fransız tarihinin en ünlü simalarından olan, 16. Louis’nin eşi ve meşhur ‘Ekmek yoksa pasta yesinler’ sözünün sahibi Kraliçe Antoinette, Fransız Devrimi’nin en çalkantılı günlerinin yaşandığı 1793’te giyotinle idam edilmişti.

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