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Dünya

Carla, Kolombiya'yı üzdü

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin şarkıcı eşi Carla Bruni'nin yeni albümündeki bir şarkının Kolombiya kokainine atıfta bulunması Kolombiyalıları üzdü.

13 Haziran 2008 03:00

BOGOTA - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni Sarkozy'nin yeni albümündeki bir şarkının Kolombiya kokainine atıfta bulunması Kolombiyalıları üzdü.

Fransız Le Figora gazetesinin haberine göre Kolombiya hükümeti, Fransa'nın 'first lady'sinin şarkısının 'kırıcı' olduğunu belirtti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Fernando Araujo, yaptığı açıklamada, "Bu sözlerin bir cumhurbaşkanının eşinin ağzından çıkması nedeniyle bunun Kolombiya için çok kırıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür şeyler sanat ile siyaseti karıştırdığınız zaman olur. Derinden üzüldük" dedi.

Carla'nın Kolombiyalıları üzdüğü şarkının sözleri:

"You are my dope, more lethal than Afghan heroin, more dangerous than Colombian powder"

(Sen benim uyuşturucumsun, Afgan eroininden daha öldürücü, Kolombiya tozundan daha tehlikeli)

Dünyanın en büyük kokain üreticilerinden biri olan Kolombiya'da, Bakan Araujo da kokain ticaretinden gelir sağlayan FARC gerillaları tarafından kaçırılmış ve 6 yıl rehin tutulmuştu. (AA)

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