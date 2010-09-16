Carla Bruni'nin sırları açığa çıkıyor

T24- Eski model, şarkıcı ve Fransa'nın 'first lady'si Carla Bruni'nin bilinmeyenleri Besma Lahouri'nin yazdığı kitapla güb ışığına çıkıyor.





‘Carla: A Secret Life’ adlı kitabın yazarı Besma Lahouri, 2008’de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yle evlendikten sonra ‘bir Cumhurbaşkanı eşi gibi’ davranan Bruni’nin geçmişinin aslında ‘epey kirli’ olduğunu anlatıyor ve onun için ‘bukalemun’ yakıştırmasını yapıyor.



Bruni’nin Sarkozy için değiştiğini söyleyen Lahouri, “Onu hiçbir zaman politik konularda konuşurken göremezsiniz, kocasını eleştirmez ya da savunmaz. Oysa kafası çalışan, akıllı bir kadın ve daha önceki ilişkilerinde daha baskın karakterliydi” diyor.



Bruni’nin ‘tilki gibi zeki’ olduğunu söyleyen Lahouri, kitabı mümkün olduğunca objektif hale getirmek için 100’den fazla kişiyle mülakat yapmış. Bunlar içinde Bruni’nin dadısı, modacısı ve en yakın arkadaşları da var. Biyografi yazarı olan Lahouri’nin kitabı Fransa’da çok satanlar arasında.



