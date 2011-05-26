-CARLA BRUNİ'NİN HAMİLELİĞİ BELİRGİNLEŞİYOR PARİS (A.A) - 25.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı ve eski top model Carla Bruni'nin hamileliği giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Fransa'nın sahil kenti Deauville kentinde düzenlenen G-8 zirvesinde Bruni, bugün lider eşlerine öğle yemeğinde evsahipliği yaptı. Fransız basını, davette geniş ve bol bir beyaz elbise giyen Bruni'nin karnının büyüdüğü ve hamileliğinin giderek daha çok ortaya çıktığını duyurdu. Bruni'nin hamile olduğu Sarkozy'nin babası Pal tarafından 17 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulmuş, ancak çift şu ana kadar resmi bir açıklama yapmamıştı.