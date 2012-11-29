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Carla Bruni modelliğe geri döndü

Carla Bruni Vogue dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı

29 Kasım 2012 12:51

Fransa’nın eski first lady’si Carla Bruni dünyaca ünlü bir derginin özel yılbaşı sayısı için objektif karşısına geçti.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni Vogue dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

Daha önce üç kez aynı dergi için poz veren eski model geçmiş günlerden bugüne modellik performansından hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

Derginin Fransa baskısında yer alan 45 yaşındaki Bruni’ye çekimlerde mankenlik yaptığı dönemde meslektaşı olan süper modeller Yasmin Le Bon, Helena Christensen ve Christy Turlington eşlik etti.

Bruni aynı dergiye ilk olarak 1995 yılında poz verdi. Eski First Lady daha sonra 2002 ve 2007 yıllarında tekrar objektif karşısına geçti. (ntvmsnbc.com)

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