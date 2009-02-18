Carla Bruni: Kocam öfkesini kontrol edemiyor

NATO zirvesinde protokol gerginliği

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, kocasının öfkesini kontroledememesi yüzünden sürekli teskin edilmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bruni, Herald Tribune’e verdiği demeçte, Sarkozy ile çalışan bir çok kişinin cumhurbaşkanı olmasından dolayı değil, aniden patlayan öfkesi nedeniyle kendisinden çok korktuğunu belirtti.Bu arada Sarkozy’nin, gelecek nisanda yapılacak NATO’nun 60. yıldönümünü zirvesinde protokol krizi çıkardığı ve kendisine televizyon kameraları önünde en ön sıranın verilmemesi halinde zirveyi boykot etmekle tehdit ettiği ortaya çıktıİddiaya göre, Sarkozy NATO zirvesinde geleneksel olarak uygulanan ülke liderlerinin alfabetik sıraya göre oturmasına itiraz etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Almanya ile birlikte zirveye ev sahipliği yapacak olan Sarkozy, NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer’in yanında ve masanın başında oturmak istedi.Hararetli tartışmalardan sonra zirvede, TV kameralarının bulunduğu sırada Sarkozy’nin Scheffer’in sağında, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de solda oturmasına karar verildi. Kameralar çıktığında ise liderler ABD Başkanı Barack Obama dahil, normal alfabetik sırayla oturma düzenine geçecek.