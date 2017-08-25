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Kültür-Sanat

Carla Bruni İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - FRANSA'nın eski “first lady”si, şarkıcı Carla Bruni, yeni albümünün tanıtım konseri için İstanbul’a gelecek

25 Ağustos 2017 17:40

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - FRANSA\'nın eski “first lady”si, şarkıcı Carla Bruni, yeni albümünün tanıtım konseri için İstanbul’a gelecek.
Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy\'nin eşi Carla Bruni, Ekim ayında çıkacak yeni albümü “French Touch”ın tanıtım turnesi kapsamında 13 Aralık’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.
Piu Entertainment organizasyonu ile gerçekleştirilecek konserde Carla Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı “French Touch” albümünden şarkıları seslendirecek.
Bugüne kadar 4 albümü yayınlanan Carla Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaşmıştı.

(FOTOĞRAF)

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