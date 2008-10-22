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Yaşam

Çarkın'ın itiraflarına soruşturma

Eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın'ın Arena programında yaptığı açıklamalar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

22 Ekim 2008 03:00

Susurluk hükümlüsü olan ve hakkında örgüt operasyonları kapsamında 'kasıtlı olarak adam öldürmek' suçlamasıyla onlarca dava bulunan eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın, gazeteci Uğur Dündar'ın Arena programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Susurluk davasının kilit isimlerinden olan Çarkın, terörle mücadele sırasında bine yakın kişiyi öldürdüklerini açıkladı. Ergenekon'un ilişkileriyle ilgili açıklamalar yapan Çarkın, PKK'nın Ergenekon terör örgütünün bir kolu olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Devlet, millet adına başlayıp da sonra menfaat adına yapılan çok şey var. Görünmüyor mu bunlar? Ne yapmışlar devlet adına? PKK işbirliği. Örgütün bir kolu PKK. Ben iddia etmiyorum, ben diyorum ki bu doğru. Bu işin terörü merörü yok ki hepsi Ergenekon olmuş bunların. PKK da bir kolu, Dev - Sol da, Dev - Yol da, Hizbullah da bir kolu. Millete kan döktürüp silah sattırmışlar."

Çarkın, "Biz Susurluk kazasının Ergenekon'u aydınlatan lambasıyız. Bunda biz bedel ödedik" dedi. Çarkın "Kullanılmış ve bir tarafa bırakılmış gibi hissetmiyor musunuz?" sorusu üzerine, "Ben aldatılmış bir koca gibi hissediyorum kendimi" dedi. Çarkın'ın açıklamaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. RTÜK'ten programın bant kayıtları istenirken, Uğur Dündar'ın da ifadesine başvurulabileceği belirtildi.


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