Çarkın'ın gösterdiği 5 noktadan sonuç çıkmadı

T24 -

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yer gösterme işlemi yaptırılmasını kabul ettiği eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın, sabaha karşı polis eşliğinde Ankara'dan İstanbul'a getirildi.



THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen Çarkın, burada sivil plakalı bir emniyet aracına bindirildi. Çarkın daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Çarkın, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında buradan çıkartıldı.

'Şu cesetler bulunsun da rahatlayayım'



Ayhan Çarkın'ın yer gösterme işlemine katılan ekipler, et lokantasının yakınındaki geniş bir alana bant çekerek giriş çıkışları durdurdu.



Çapayla bu alandaki bazı yerlerin otlarını temizleyen ekipler, detektörler ve köpeklerle aramalar yapıyor.



Aramalar sırasında Çarkın, yanındaki polislere ''Şu cesetler bulunsun da rahatlayayım, inşallah bulunur'' dedi.



İncelemeye eşlik eden eden savcının da Çarkın'a ''Burada çeşme hatırlıyor musun? Demiryolunu hatırlıyor musun?'' diye sorduğu duyuldu.



5 noktada kazılara başlandı





Sabah saatlerinde Silivri Emniyet Müdürlüğü'nden polis konvoyu eşliğinde yola çıkarılan Çarkın, ekipleri Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirdi. Burada emniyet güçlerini Büyükçavuşlu Beldesi'ne yönlendiren Çarkın, 3 farklı nokta gösterdi. Çarkın'ın işaret ettiği 5. noktada polis köpekleri arama yaptı. Ardından emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazı yapılmasına karar verilmesi sonrasında alana bir traktör getirildi. Büyükçavuşlu yolu kenarında geniş alanda Traktör yardımıyla kazı çalışması başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Büyükçavuşlu Beldesi'ndeki bir boş arazide iki ayrı bölgeyi işaret eden Çarkın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda inceleme yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren ve bazı bölümlerinde dedektörlerin de kullanıldığı incelemenin ardından ekipler bu kez Beyciler Köyü yakınlarına geldi. Yol kenarında duran polis ve jandarma ekipleri, Çarkın'ın işaret ettiği bölgede incelemeler yaptı. Özel eğitimli polis köpeklerinin de kullanıldığı incelemeler sonrasında Çarkın’ın gösterdiği 5 noktada kazılara başlandı. Bir sonuç alınamayan aramalar sonrasında Çarkın, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





Tarık Ümit'in amcası ile yan yana





Bu arada, faili meçhul cinayete kurban gittiği öne sürülen MİT'çi Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit'de çalışmalara yakından eşlik etti. Cemalettin Ümit, Çarkın'ın ifadelerini yakından takip etti. Faili meçhul cinayete kurban gittiği iddia edilen Tarık Ümit'in amcası ile, infazları gerçekleştiren ekipte yer aldığı iddia edilen Ayhan Çarkın'ın bir çok sefer birbirlerine çok yaklaştıkları görüldü. Cemalettin Ümit, basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı.

Bir hafta yer gösterecek



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, dün ek ifadesine başvurduğu Çarkın'ın beyanları doğrultusunda ''yer gösterme işlemi yaptırma'' izni için mahkemeye başvurmuş, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği bu talebi kabul etmişti.



Nöbetçi Hakimliğin kararında, başvuruda, ''Çarkın'ın, 2 Mart 1995'te kaybolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in öldürüldüğü ve yerini gösterebileceği, yine Behçet Cantürk'ün İstanbul Fenerbahçe Orduevi önünden alınıp, Sapanca'da nerede ve nasıl öldürüldüğünü gösterebileceğine yönelik yer gösterme işlemi yapabileceğini bildirdiğinin'' yer aldığı ifade edilmişti.



Nöbetçi hakimlik, Çarkın'ın dün 14.00'ten itibaren 7 gün süreyle Ankara 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, yer gösterme işlemi için çıkarılabilmesini kararlaştırmıştı.



