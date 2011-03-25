Çarkın’ın açıklamaları 19 yıl öncesine döndürdü





T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



Susurluk davasından yargılanan eski özel harekât polislerinden Ayhan Çarkın’ın İstanbul’da 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ile kamuoyunda yargısız infaz olarak bilinen öldürme olaylarıyla ilgili açıklamaları gözleri tozlu raflara çevirdi.





26 olay için başvurdu



Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Taylan Tanay, T24’e, “İstanbul’da 1991 ve 1997 arasında işlenen 26 olay için ‘yeniden yargılama’ talebiyle ilgili mahkemelere başvuruda bulunduk” dedi. Tanay’ın verdiği bilgilere göre, bu olaylar sırasında 62 kişi hayatını kaybetti. Olayların önemli bölümü mahkeme kayıtlarına ‘silahlı çatışma’ olarak geçti. Açılan davalar ise beraatle sonuçlandı.





Perpa'dan Maslak'a



Tanay’ın tozlu raflardan indirdiği olaylar arasında ‘Perpa Baskını’ var. 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda Ayhan Çarkın’da yargılanmış, ancak mahkemeden sanıklar hakkında beraat kararı çıkmıştı. 12 Temmuz 1991’da Maslak’ta 12 kişinin hayatını kaybettiği olay, 16-17 Nisan 1992’de Erenköy’de gerçekleştirilen operasyon. Yine İstanbul’da 1993 ve 1994’te yaşanan Acıbadem, kartal, Hasköy, Gayrettepe, Üsküdar’daki baskınlar bulunuyor.





Yeni deliller var



Tanay, ‘yeniden yargılama’ talebi için ellerindeki yeni delillere dikkat çekti. “Bizim, 1991 ve 1997 yıllarına ilişkin dosya incelememizde birçok şeyi yeniden gözden geçirdik. Otopsi sonuçları, çok sayıda kurşun girdileri dikkat çekiyor. Ayrıca. O zaman keşif işlemleri yapılmıyordu. Giysiler yok ediliyordu”.





Sağ yakalamama tesadüf değil



Taylan Tanay, Ayhan Çarkın’ın, “Biz öldürdük’ dediğine dikkat çekti ve “ Çok kapsamlı şey anlatıyor. Takip ettiğimiz deliler ışığında bunların infaz olduğunu, sağ yakalamamanın tesadüf olmadığına inanıyoruz”.





