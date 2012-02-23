Çarkın soruşturması özel yetkili savcıya verildi!

T24 - Ayhan Çarkın'ın medyada gündeme gelen açıklamaları sonrasında, Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliye ilişkin yürütülen faili meçhul cinayet soruşturması, "görevsizlik" kararı verilerek, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütlü suç soruşturmalarına bakan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilen "görevsizlik" kararında "müşteki" olarak Osman Efeoğlu ile Feyyaz Yaman'ın isimleri yer aldı.

"Suç" olarak, "kasten adam öldürme" ibaresinin olduğu ve Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin "şüpheli" olarak yazıldığı kararda, eski polis memuru Ayhan Çarkın'ın beyanatları sonrasında avukat Taylan Tanay ve arkadaşlarının 24 Mart 2011'de özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına savcılığa verdikleri dilekçeyle, beyanatlarla ilgili suç duyurusunda bulundukları hatırlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında Çarkın'ın ifadelerinde adı geçen bazı şüpheliler hakkında "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan mahkemede açılmış bir dava olduğu ve bu şahısların iletişimlerinin tespit edildiği vurgulanan kararda, yapılan yargılama sırasında 6 Ekim 1992'den beri kayıp olan Ayhan Efeoğlu adlı kişinin o dönem Gayrettepe'deki İstanbul Siyasi Şube Müdürlüğünde öldürüldüğü iddiasına ilişkin şüpheli polisler hakkında ayırma kararı verildiği ve bu dosyanın "yetkisizlik" kararıyla, kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

Daha sonra Ayhan Efeoğlu, Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün işkence altında öldürüldükleri iddiasına ilişkin dosyayla ilgili de, Şişli savcılığına gönderilen dosyayla bağlantısı nedeniyle "görevsizlik" kararı verildiği ve bu dosyanın da Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlatılan kararda, Ayhan Çarkın'ın ifadeleri doğrultusundaki eylemlerin, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüt ya da terör örgütü tarafından işlendiğinden bahsedilemeyeceği ve iddialara ilişkin Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yapma görevi olmadığı ifade edildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı: "Daha önce 'görevsizlik' kararı verildiği belirtilmişse de, dosyanın incelenmesinden, ifade tutanağı ve şikayet dilekçelerinden açıkça anlaşılacağı üzere, kamu görevlilerine isnat edilen eylemin, Ergenekon/Susurluk terör örgütü kapsamında suç işleme eylemi olduğu, bu konuda özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin soruşturma dosyasında dinleme kararları alındığı anlaşılmıştır.

Şüpheliler hakkında, mağdurlar yönünden örgüt tarafından öldürülme eylemine yönelik karar verilmesi gerektiği, eğer eylemin örgüt tarafından gerçekleştirilmediği düşüncesi var ise bu yönde verilecek 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karardan sonra dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

Kararda, bu soruşturmayla ilgili eskinin Şişli, şimdinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'görevsizliğine' ve dosyanın özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilmesine karar verildiği belirtildi.