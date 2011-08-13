Çarkın: Eylemlerden Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’in haberi vardı

T24 - Eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın savcılık ifadesinde, "Her eylemden Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’in haberi vardı. 'Ne dersek onu yapın' diyorlardı" dedi.







Taraf gazetesinin haberine göre; faili meçhul cinayetlerle ilgili itiraflarının ardından tutuklanan eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın, savcılıktaki ifadesinde “Yaptıkları tüm eylemlerinden Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’in bilgisi olduğunu belirterek, “İbrahim Şahin bir listeden söz ediyordu. Bunlar devletin bekaası ile ilgili işler. Ne dersek onu yapın’ diyordu” dedi.



1994 yılında işlenen Avukat Faik Candan, Yusuf Ekinci, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan cinayetlerine ilişkin itiraflarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın savcılık ifadelerinin detaylarına Taraf ulaştı.

PKK’ya yardım edenlerin listesi



Ankara Özel Yetkili Savcısı Hakan Yüksel’e verdiği ifadede infazlarla ilgili dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin’i adres gösteren Çarkın, şunları anlattı: “Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’in bizim yaptığımız her eylemden bilgisi vardı. Bu grup içinde görev yaptığım zaman ne yaptığımı anlayamadığım eylem ve işlemlerle karşılaştım. Bazen sebebinin ne olduğunu sorduğum zaman, İbrahim Şahin ‘Bunlar devletin bekaası ile ilgili işler fazla yorum yapılmaz. Ne dersek onu yapın’ diyordu.” Çarkın, ifadesine şöyle devam etti: “O arada Ankara’da bazı kamu görevlileri ile sivil şahısların infaz işlemi de gerçekleştirildi. Bu infazların tanıklarından bir tanesi de benim. İnfazlar gerçekleştirildiği sırada İbrahim Şahin bir listeden bahsediyordu. Listede bölücü örgütlere yardım ve yataklık yapan iş adamları ve bürokratların bulunduğunu söyledi. Şahin, bunlarla mücadele için bertaraf edilmeleri gerektiğini söyledi. Bunun da devletin bir kararı olduğunu ifade etti. Bu konuşmaları devletin özel harekâtında görevli personelin yüzüne yapıyordu. Buna herkes şahittir.”

Baskın ve Candan cinayetleri



Mecit Baskın cinayeti ile ilgili yer gösterme tutanağındaki ifadesinde, “Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça isimli polis memurları Mecit Baskın’ı Ford Transit marka olan kendi araçlarına bindirdiler. Bu aracı Sait Yıldırım veya Uğur Şahin kullanıyordu. O dönemde aracı park ettiğimiz inşaat çalışması vardı” diyen Çarkın, Faik Candan cinayeti ile ilgili yer gösterme tutanağında ise şunları aktardı: “Faik Candan’ı bürosundan alan ekipte Ahmet Demirel, Ahmet Sakarya, Uğur Şahin, Sami Gece, Oğuz Yorulmaz, Sait Yıldırım, Ercan Ersoy, Ümit ve Lokman vardı. Biz araçla Konya yolundan istikametle Gölbaşı istikametine döndük, aracımızı park ettik. Ancak buraya bütün araçlarla birlikte gelmedik. Diğer ekipler daha önceden gelmişler ve biz geldiğimizde de infazı bitirmiş dönüyorlardı. Biz cesedin başına gidip görmedik. Ahmet Sakarya, Sami Gece, Uğur Şahin, Lokman, Ahmet Demirel, Ninja, Ayhan Özkan, Ayhan Akça, Siirt grubundan isimlerini bilmediğim şahıslar vardı. Hava kararmıştı, akşam üzeriydi. Buralar (gösterdiği yeri kasıtla) o dönem boştu. Sadece fabrika vardı, Ahmet Sakarya burada Faik Candan isimli şahsı öldürdü.”



