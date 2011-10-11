-Cari işlemler hesabı açığı yüzde 102,4 arttı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,4 artarak, 54 milyar 261 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık 2011 yılı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 27 milyar 447 milyon dolar artış gösterdi. Geçen yılın 8 aylık döneminde cari açık 26 milyar 814 milyon dolar düzeyindeydi. Geçen yıl Ağustosta 3 milyar 24 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 964 milyon dolar açık meydana geldi. Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.