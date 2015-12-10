Cari işlemler ekimde 133 milyon dolar açık verdi

Cari işlemler dengesi ekim ayında 133 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, 12 aylık cari işlemler açığı, 38 milyar 109 milyon dolara geriledi. Açıklamada, açıkta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 milyar dolar azalmasının etkili olduğu belirtildi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler de 170 milyon dolar azalarak 2,8 milyar dolara düştü.

Net hata noksan ise 2,1 milyar dolar düşüş gösterdi. Böylece yıllıklandırılmış net hata noksan 11,2 milyar dolar oldu.

Türkiye petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomik aktivitede yavaşlamanın etkisiyle ağustos ayında, ekim 2009'dan bu yana ilk kez cari fazla vermişti. Eylül için 95 milyon dolar olarak kaydedilen cari fazla 120 milyon dolara revize edildi. Ağustos verisi de geçen ay 163 milyon dolar açıktan 27 milyon dolar fazlaya revize edilmişti.

Dün düzenlediği "2016'da kur ve para politikaları" konulu basın toplantısı sırasında Merkez Bankası Erdem Başçı, "Çok büyük ihtimalle cari açıkla ilgili kaygılar artık geride kalmış olacak" demişti.

Kamuda uygulanan mali disiplin, özel sektörde basiretli borçlanma, petrol fiyatları ve ihracat etkisiyle cari açıkta önemli bir iyileşme görülmesini beklediğini ifade eden Başçı, "Cari açık konusunda kaygılar azaldı mı sorusunun cevabı net bir şekilde “evet" demişti.