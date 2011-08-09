-CARİ İŞLEMLER AÇIĞINA ODAKLANILACAK ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Ekonomi Değerlendirme toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığına kalıcı olarak çözüm getirecek yapısal düzenlemelerin süratle uygulamaya konulmasına odaklanılacağı bildirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan, yaklaşık 3,5 saat süren ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile partinin ekonomi kurmaylarının katıldığı ekonomi değerlendirme toplantısı sonrasında bir yazılı açıklama yapıldı. Başbakanlık Basın Merkezi internet sitesinde yer alan açıklamada, toplantıda, küresel finansal piyasalardaki son gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarının değerlendirildiği belirtildi. Gelişmiş ekonomilerde yaşanan olumsuz gelişmelerin özellikle beklentiler kanalıyla bir çok ülkeyi etkilediği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Son bir haftalık dönemde birçok ülkede borsalar hızla değer kaybetmiş, özellikle gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer yitirmiş ve risk primlerinde belirgin bir artış gözlenmiştir. Ticaret, yatırım ve finans alanlarında uluslararası sistem ile ileri düzeyde bir entegrasyona sahip olan ülkemiz de kısa vadede bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu çerçevede, son küresel gelişmelerin özellikle hisse senetleri ve döviz piyasalarında olumsuz yansımaları görülmektedir. Ülkemizin sahip olduğu güçlü siyasi istikrar ve sağlam makro ekonomik temeller dikkate alındığında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve mali piyasalarımız üzerinde uzun dönemli ve kalıcı olumsuz bir etki bırakması beklenmemektedir.'' Açıklamada, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığına kalıcı olarak çözüm getirecek yapısal düzenlemelerin süratle uygulamaya konulmasına odaklanılacağı kaydedildi. -GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ AK Parti iktidarı döneminde kamu maliyesi, bankacılık sistemi, işgücü piyasaları, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen reformlarla Türkiye ekonomisinin bu ve benzeri dış şoklara karşı oldukça dayanıklı bir yapıya kavuşturulduğu kaydedildi. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının 2008 yılı Eylül ayında ortaya çıkan küresel kriz döneminde net biçimde görüldüğü ve Türkiye'nin küresel krizin etkilerinden en hızlı ve güçlü bir biçimde çıkan ülke olduğu belirtilen açıklamada, ''Öte yandan, ekonomi yönetiminde yer alan tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, tüm senaryolara karşı hazırlıklı bulunmakta ve gerekli adımları zamanında uygulamaya koymaktadır'' denildi. -CARİ İŞLEMLER AÇIĞI- Küresel gelişmelerin Türkiye'ye yansımasında rol oynayan en önemli unsurlardan birinin son iki yıllık dönemde cari işlemler açığında yaşanan yükselme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, cari işlemler açığındaki artışın konjonktürel ve yapısal nedenleri bulunduğu anlatıldı. Uygulanan para ve maliye politikaları ile makro ihtiyati düzenlemeler sonucunda cari işlemler açığının konjonktürel kaynakları önemli ölçüde dengelendiği belirtilen açıklamada, ''Önümüzdeki dönemde cari işlemler açığına kalıcı olarak çözüm getirecek yapısal düzenlemelerin süratle uygulamaya konulmasına odaklanılacaktır'' denildi. Açıklamada, bu çerçevede şu hususlara öncelik verileceği kaydedildi: ''-Mali disiplin önümüzdeki dönemde güçlendirilerek devam ettirilecektir. -Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili eylem planı uygulamalarına devam edilecektir. -İstihdam artırıcı politikalar sürdürülecektir. -Kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla devam edecektir. -Özelleştirme Programı kararlılıkla uygulanacaktır. -İhracata Dönük Üretim Stratejisi, Girdi Tedarik Stratejisi ve İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Stratejisi çalışmaları tamamlanacaktır. -İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi olması için yapılan çalışmalara hız verilecektir. -Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlara devam edilecektir. -Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programlar etkin bir biçimde uygulanacaktır.'' Açıklamada, bu hususların 2012-2014 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programda detaylandırılacağı ifade edildi.