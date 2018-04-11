Cari işlemler açığı Şubat'ta 1.59 milyar dolar artışla 4.15 milyar dolara çıktı; beklenti 4.3 milyar dolar açık

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Cari işlemler açığı Şubat\'ta 1.59 milyar dolar artışla 4.15 milyar dolara çıktı. Cari işlemlerde açığın 4.3 milyar dolar gelmesi bekleniyordu.

Şubat ayında net hata noksan kalemi altında sınıflandırılan \"kaynağı belirsiz girişler\" 1 milyar 375 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin açıklanan ödemeler dengesi gelişmelerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1.59 milyar dolar artarak 4.15 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 53.3 milyar dolar oldu.

“Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.95 milyar dolar artarak 4.44 milyar dolara yükseldi.

“Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolara yükseldi.

“Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar artışla 835 milyon dolara yükseldi.

“Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolara geriledi.

“İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon dolar azalarak 14 milyon dolara geriledi.

“Doğrudan yatırımlarda 268 milyon dolar \'net çıkış\' gerçekleşti. Bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.\"