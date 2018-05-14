T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cari işlemler açığı Mart'ta 4.81 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Cari işlemler açığı Mart’ta 1 milyar 695 milyon dolar artışla 4

14 Mayıs 2018 13:13

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Cari işlemler açığı Mart’ta 1 milyar 695 milyon dolar artışla 4.81 milyar dolara çıktı ve Mart sonu itibarıyla 12 aylık cari işlemler açığı da 55 milyar 380 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara yükselmesi ve bir önceki yılın Mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.
“Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara yükseldi.
“Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.
\"Net hata noksan\" kalemi altındaki kaynağı bilinmeyen girişler Mart ayında 2 milyar 916 milyon dolar oldu ve üç aylık kaynağı belirsiz girişler 3 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mayıs DHACariMarttaMartMerkez Bankasından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24