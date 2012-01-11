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Ekonomi

Cari açık yüzde 77,7 arttı ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 12:21

-Cari açık yüzde 77,7 arttı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,7 artarak, 70 milyar 241 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık 2011 yılının 11 aylık döneminde 2010 yılının aynı dönemine göre 30 milyar 719 milyon dolar artış gösterdi. 2010 yılının 11 aylık döneminde cari açık 39 milyar 522 milyon dolar düzeyindeydi.  2011 yılı Kasım ayında ise cari açık 5 milyar 188 milyon dolar oldu. Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.

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