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Ekonomi

Cari açık yüzde 180 arttı

Türkiye'nin cari işlemler açığı, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 180 artış gösterdi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye’nin cari işlemler açığı, Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 180 artış gösterdi ve 20 milyar 743 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk yarısında cari açık, 7 milyar 383 milyon dolar düzeyindeydi.


Merkez Bankası, Türkiye’nin Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosunu açıkladı.


Buna göre, Haziran ayında cari açık, 3 milyar 337 milyon dolar oldu. 2009 yılı Haziran ayına cari açık, 2 milyar 202 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Yüzde 51,5’i bulan bu artışta, dış ticaret açığının bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 49,2 oranında artarak, 4 milyar 336 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

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