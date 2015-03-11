T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ocak ayına cari açık beklentilerin altında kaldı

Ocak sonu itibarıyla on iki aylık cari işlemler açığı 42 milyar 866 milyon dolara geriledi

11 Mart 2015 12:21

Cari işlemler açığı Ocak ayında, dış ticaret açığındaki büyük daralmanın etkisiyle, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.98 milyar dolar azalarak 2.0 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak sonu itibarıyla on iki aylık cari işlemler açığı da 42 milyar 866 milyon dolara geriledi.

DHA’nın haberine göre, bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 637 milyon dolar azalarak 2 milyar 563 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

ETİKETLER

cari açıkverileriaçıklandı

İlgili Haberler

Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüş cari açığı 4,4 milyar dolar küçültüyor

Mahfi Eğilmez: Petrol fiyatlarındaki düşüşün sevinci yaşanırken gelişmekte olan ülkelerin para birimleri Euro ve dolar karşısında değer kaybetmeye başladı

Cari açık beklentilerin üstüne çıktı

Ekonomistler Kasım'da 5.2 - 5.4 milyar dolar dolayında açık bekliyorlardı

2014 cari açığı 45.84 milyar dolar

Cari işlemler açığı, 2014 yılında 45.84 milyar dolar ile, 45.4 - 45.5 milyar dolar dolayında olan beklentilere paralel gerçekleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24