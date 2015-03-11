Ocak ayına cari açık beklentilerin altında kaldı

Cari işlemler açığı Ocak ayında, dış ticaret açığındaki büyük daralmanın etkisiyle, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.98 milyar dolar azalarak 2.0 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak sonu itibarıyla on iki aylık cari işlemler açığı da 42 milyar 866 milyon dolara geriledi.

DHA’nın haberine göre, bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 637 milyon dolar azalarak 2 milyar 563 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.