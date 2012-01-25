-Cari açık önlemleri meyvesini verdi ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, cari açık konusunda alınan kısa vadeli önlemlerin meyvesini verdiğini ve bu sayede yılın ikinci yarısından itibaren bozulan ithalat-ihracat dengesinin tekrar kontrol altına alındığını vurguladı. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada Merkez Bankası tarafından açıklanan Ocak ayı Kapasite Kullanım Oranını değerlendirdi. Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Ergün, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının ise hem bir önceki aya hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 76,9 olduğunu belirtti. -''Cari açık konusunda alınan kısa vadeli önlemler meyvesini verdi''- En önemli riskler arasında yer alan cari açık konusunda alınan kısa vadeli önlemlerin meyvesini verdiğini ve bu sayede yılın ikinci yarısından itibaren bozulan ithalat-ihracat dengesinin tekrar kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Ergün, açıklamasını şöyle tamamladı: ''Bu çerçevede uzun vadeli bakış açımız da devam etmektedir. Teşvik paketi artık son aşamaya gelmiştir. Ayrıca Bakanlık olarak ARGE'ye, inovasyona, yeniliğe, markalaşmaya, üniversitelerle sanayinin buluşmasına ve girişimciliğe verdiğimiz destekler, uzun vadede ülkenin dış ticaret yapısını daha dengeli bir yapıya kavuşturacaktır. Ülkemizin gösterdiği ve göstereceği başarıların anahtarı, daha rekabetçi bir kimlik kazanan sanayicilerimiz ile üretken, dinamik ve genç nüfusumuzdur. Bu iki unsurun da ülkemize sağladığı katma değerin artarak devam edeceğine ve ülkemizi dünya sıralamasında üst sıralara taşıyacağına dair güvenimiz tamdır.''