Cari açık, ocak ayında beklentiyi aştı

Cari işlemler hesabı ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu. Beklentiler cari açığın 1.68 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ocak ayında cari açık 1.87 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık ise 36,6 milyar dolar olarak kaydedildi.