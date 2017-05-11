Cari açık martta 3 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, martta bir önceki yılın aynı ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, 12 aylık cari işlemler açığının 33.02 milyar dolar olduğu belirtilerek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 793 milyon dolar azalarak 2.84 milyar dolara gerilemesi etkili olmuştur" denildi.

Cair açık ocak-mart döneminde ise 8.3 milyar dolar oldu.

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.