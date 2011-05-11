Cari açık Mart ayında rekor kırdı

T24- Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı. Cari açık, Mart ayında 9.7 milyar dolarla rekor kırdı. İlk üç aydaki açık 22 milyar doları aştı. Cari açığın beklentileri aşmasıyla dolar 1,57'nin üzerine çıktı.



Dış ticaret açığındaki genişlemenin etkisiyle cari açıkta makas büyümeye devam ediyor.

Cari açık, Mart ayında yüzde 128 artarak aylık bazda rekor seviye olan 9.77 milyar dolara yükseldi. CNBC-e anketinde 8.2 milyar dolarlık açık bekleniyordu.

Merkez Bankası verilerine göre, Mart 2010'da 4.281 milyar dolar olan cari açık, Ocak-Mart 2010'da 10.029 milyar dolar olmuştu.



Cari açık ilk çeyrekte yüzde 120 artışla 22.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomistler ise cari açıktaki bu artışın yurtiçindeki yabancı şirketlerin yurtdışına yaptığı aktarımlardan kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış 2.94 milyar dolar oldu. Bu çıkışta, kâr transferlerini içeren doğrudan yatırım/gider kaleminde Mart ayında gerçekleşen 1.37 milyar dolarlık rakam etkili oldu.

Bankaların yurt dışında sahip oldukları yabancı para ve TL cinsinden efektif ve döviz mevcutları, bu yılın ilk üç ayında 1.3 milyar dolar artarken, bu artışın 744 milyon dolarlık kısmı TL'den, 556 milyon doları da yabancı paradan kaynaklandı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar ilk çeyrekte 2010 yılının Ocak-Mart dönemine göre 2.4 milyar artarak 3.95 milyar dolar oldu. Verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında ilk üç ayda 1.28 milyar dolar net satım gerçekleştirdi.

Doları zıplattı

Mart ayında cari açığın 9.77 milyar dolarla 8.2 milyar dolar olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde açıklanmasının ardından, dolar/TL kuru veri öncesindeki 1,5600 seviyelerinden 1,5785'e kadar yükselerek 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

20 Şubat 2013 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 8.57'ye kadar yükseldi.