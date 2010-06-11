Cari açık korkutmaya başladı

T24 - Merkez Bankası, Nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yılın ilk 4 ayında cari açıktaki artış geçen yılın ilk dönemine göre yaklaşık 4 kat oldu.



Merkez Bankası, geçen yıl Nisan ayında 1 milyar 583 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesinin, bu yılın aynı ayında 4 milyar 361 milyon dolar açık verdiğini bildirdi.



2009 yılının ilk dört aylık döneminde 3 milyar 562 milyon dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde ise 14 milyar 251 milyon dolara ulaştı.



