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Ekonomi

Cari açık ikiye katlandı: 45 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,9 artarak, 45 milyar 8 milyon dolar oldu.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,9 artarak, 45 milyar 8 milyon dolar oldu.



Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 24 milyar 761 milyon dolar artış gösterdi. Geçen yılın ilk 6 ayında, cari açık 20 milyar 247 milyon dolar düzeyindeydi.


Geçen yıl Haziran'da 3 milyar 409 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 7 milyar 548 milyon dolar açık meydana geldi.


Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, cari açığın Haziran ayı itibariyle 45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini söylemişti. 
Açığın Temmuz ayından itibaren düşüşe geçmesini ve yılın ikinci yarısında 25-27,5 milyar dolar dolayında kalmasını beklediklerini dile getiren Başçı, yıl tamamı için cari açık tahminlerinin 70-72,5 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti.


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