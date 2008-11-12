Cari açık eylülde 914 milyon dolara geriledi

Bütçe açığı yüzde 60 azaldı

Cari açık eylülde bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 60,1 oranında azalarak 2.288 milyon dolardan 914 milyon dolara düştü.Merkez Bankası verilerine göre, 2008 yılının Eylül ayında cari açık, bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 60,1 oranında azalarak 2.288 milyon ABD dolarından 914 milyon ABD dolarına düştü.Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 15,1 düşerek 3.404 milyon ABD dolarına ve gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderler yüzde 25,4 azalarak 680 milyon ABD dolarına geriledi.Öte yandan aynı dönemde, hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 16,3 oranında artarak 2.847 milyon ABD dolarına ve cari transferlerden kaynaklanan girişlerin de yüzde 75,5 oranında artarak 323 milyon ABD dolarına yükseldi.Bu gelişmeler sonucunda 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 35,6 oranında artmış ve 26.074 milyon ABD dolarından 35.362 milyon ABD dolarına yükseldi.