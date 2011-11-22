-Cari açık beklentisi yükseldi ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Merkez Bankasının Kasım ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 74 milyar 514,6 milyon dolara yükseldi. Kasım ayının birinci anketinde beklenti yıl sonu cari açık beklentisi 73 milyar 600 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Kasım ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,22'ye çıktı. Kasım ayının birinci dönem anketinde bu oran yüzde 9,08 düzeyindeydi. Kasım ayının birinci anketinde yüzde 6,8 olan yıl sonu yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi ise yüzde 7'ye yükseldi. Birinci dönem anketinde 1,7900 lira olan cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,8000 liraya çıktı. Ankete göre, cari ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 0,92 oldu. Kasım ayının birinci dönem anket sonuçlarında cari ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,94 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 oldu. Kasım ayının birinci dönem anketinde beklenti yüzde 0,43 idi. Ankette iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,67 oldu. Kasım ayının ikinci anketinde yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 9,22 oldu. Kasım ayının birinci dönem anketinde söz konusu beklenti yüzde 9,08 düzeyindeydi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,93'ten 6,99'a yükselirken, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 6,42'den, 6,40'a geriledi. -Repo ihale faiz oranları- Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 5,75'te kaldı; gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 5,75'ten 5,83'e çıktı. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,11'den 6,04'e, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,34'ten 6,29'a gelecek 24 ay sonrası için ise yüzde 6,58'den 6,53'e geriledi.