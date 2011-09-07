-Cari açık beklentisi 71,9 milyar dolara geriledi ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Merkez Bankasının Eylül ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 71 milyar 912,5 milyon dolara geriledi. Ağustos ayının ikinci anketinde, beklenti 71 milyar 990,1 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Eylül ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,24'e çıktı. Ağustos ayının ikinci dönem anketinde bu oran yüzde 7,21 düzeyindeydi. Ağustos ayının ikinci anketinde yüzde 6 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 5,9'a indi.