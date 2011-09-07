T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cari açık beklentisi 71,9 milyar dolara geriledi ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 18:05

-Cari açık beklentisi 71,9 milyar dolara geriledi ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Merkez Bankasının Eylül ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 71 milyar 912,5 milyon dolara geriledi. Ağustos ayının ikinci anketinde, beklenti 71 milyar 990,1 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Eylül ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,24'e çıktı. Ağustos ayının ikinci dönem anketinde bu oran yüzde 7,21 düzeyindeydi. Ağustos ayının ikinci anketinde yüzde 6 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 5,9'a indi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24