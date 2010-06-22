Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar arttı

T24 - Türkiye'nin yıl sonu cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar artarken, serbest piyasada dolar günü 1.5620, euro da günü 1.9200 liradan kapattı. İMKB de haftanın 2. işlem gününü yarım puanlık düşüşle geride bıraktı.



Cari ay dolar kuru beklentisi 1,5800'dan 1,5600 liraya indi. 1,5800 olan yıl sonu dolar kuru beklentisi ile 1,6000 olan gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi değişmedi.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi ise 31 milyar 53.6 milyon dolar oldu. Haziran ayının ilk döneminde beklenti 29 milyar 682.3 milyon dolar idi.



Haziran ayının ilk anketinde yüzde 5.1 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi son ankette yüzde 5.2'ye çıktı. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi değişmedi ve yüzde 4.6 olarak kaldı.





Dolar 1,5620 liraya yükseldi





İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5620 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı 1,9200 lirada kaldı.



Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5570 liradan alınan dolar 1,5620 liradan, 1,9140 liradan alınan euro 1,9200 liradan satılıyor.





İMKB yarım puan değer yitirdi





İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,47 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 427,61 puan artarak 57.007,01 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,76 oldu.



İlk seanstaki 697,78 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 270,17 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,47 değer yitirdi.





