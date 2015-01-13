Cari açık beklentilerin üstüne çıktı

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari işlemler açığı Kasım ayında 5.64 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Bu şekilde aylık bazda son bir yılın en yüksek seviyesi görüldü.

Ekonomistler ile banka ve aracı kurum analistleri Kasım'da 5.2 - 5.4 milyar dolar dolayında açık bekliyorlardı. Cari işlemler açığı Ekim ayında da 2.03 milyar dolar ile 1.8 - 1.9 milyar dolar dolayında olan beklentileri aşmıştı.

Yılın en yükseği

Kasım ayında yılın en yüksek aylık düzeye yükselen cari işlemler açığı, Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 56.67 milyar dolardan 3872 milyar dolara gerilerken, Kasım sonu itibarıyla yıllık açık 47.09 milyar dolara çıktı.

Kaynağı belirsiz döviz giriş-çıkışlarının yer aldığı "net hata noksan" kalemi de Kasım ayında, 3.46 milyar dolar ile 2014 yılının en yüksek "kaynağı belirsiz çıkışı" oldu.