Cari açık beklentilerin altında çıktı

TCMB verilerine göre Mart ayında cari açık 5,4 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Merkez Bankası Mart ayı cari açık rakamlarını açıkladı.

MB verilerine göre, cari açık, Mart ayında beklentilerin altında 5,4 milyar dolar olurken, Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,35 azalarak 15,92 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık 2012 yılının Mart ayında 6,26 milyar dolar, ilk üç ayında ise 16,3 milyar dolar olmuştu.

Yılın ilk çeyreğinde yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 2,52 milyar dolar azalarak 2,04 milyar dolara geriledi.

Verinin ardından dolar/TL 1,8050'den 1,8035'e geriledi.