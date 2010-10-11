-CARİ AÇIK AĞUSTOS'TA 2 MİLYAR 966 MİLYON DOLAR OLDU ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ağustos'ta 2 milyar 966 milyon dolar, Ocak-Ağustos döneminde ise 27 milyar 978 milyon dolar açık verdi. Cari açığın artmasında, dış ticaret açığındaki artış ve hizmet gelirlerindeki azalma etkili oldu. Bu dönemde, net sermaye girişinin, yüzde 786 artarak 3 milyar dolardan 26,8 milyar dolara çıkması dikkati çekti. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye'nin Ağustos ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosuna göre, geçen yıl Ağustos'ta 609 milyon dolar olan cari işlemler hesabı açığı, bu yıl Ağustos'ta, yüzde 387 artarak 2 milyar 966 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığının Ağustos'ta, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 48 artarak 5 milyar 735 milyon dolara ulaşması ve hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 18,9 azalarak 2 milyar 965 milyon dolara gerilemesi, cari açığın artışında etkili oldu. Bu gelişmeler sonucunda, geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 735 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 978 dolara yükselirken, açıktaki artış yüzde 220 düzeyinde hesaplandı. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 14 milyar 737 milyon dolar olan dış ticaret dengesi açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 117,39 artarak, 32 milyar 37 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat (FOB) gelirleri yüzde 12,9 artarak 72 milyar 962 milyon dolara, bavul ticareti gelirleri de yüzde 2,7 artarak 3 milyar 269 milyon dolara yükselirken, altın dahil ithalat (CIF) harcamaları yüzde 30,5 artarak 114 milyar 878 milyon dolara ulaştı. Parasal olmayan altın kaleminden kaynaklanan net girişler, geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 89,6 azalarak, 280 milyon dolara düştü. Merkez Bankası'nın Ekim ayı birinci dönem beklenti anketinde, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, 36 milyar 223 milyon dolara yükselmişti. Eylül ayının ikinci anketinde beklenti 35 milyar 56 milyon dolar düzeyindeydi. Türkiye'nin bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 13 milyar 615 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, turizm giderleri yüzde 17,9 artarak 3 milyar 95 milyon dolara çıktı. Turizm giderlerindeki yüksek artış nedeniyle, bu dönemde, net turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 10 milyar 520 milyon dolara düştü. Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kaleminde, geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 11,6 azalarak bu yıl 4 milyar 938 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar kaleminde 1 milyar 644 milyon dolar, portföy yatırımlarında 324 milyon dolar, faizlerde 2 milyar 890 milyon dolar net çıkış oldu. Geçen yılın aynı döneminde, faiz ödemeleri nedeniyle 3 milyar 634 milyon dolar net çıkış olmuştu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 25 milyon dolar olan net sermaye girişi, özellikle portföy yatırımlarındaki ve ''ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan diğer yatırımlar'' kalemindeki yüksek düzeyli artışın etkisiyle, yüzde 786,8 artarak, bu yılın aynı döneminde 26 milyar 826 milyon dolara yükseldi. ''Varlıklar'' bölümünde yer alan ticari kredilerde, ihracat karşılığı yurtdışına açılan kredilerle ilgili olarak, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 388 milyon doları tutarında net kredi geri ödemesi gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 380 milyon dolar net kredi açılmıştı.