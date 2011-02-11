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Ekonomi

Cari açık 48 milyar doları aştı

Cari işlemler hesabı 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 247.1 artarak 48 milyar 557 milyon dolar açık verdi.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Cari işlemler hesabı 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 247.1 artarak 48 milyar 557 milyon dolar açık verdi.
 
Merkez Bankası, 2010 yılında cari açığın rekor kırarak 2009'a göre yüzde 247.1 artışla 48.56 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Orta vadeli programda (OVP) 2010 için öngörülen cari açık hedefi 39.3 milyar dolardı.

Merkez Bankası verilerine göre cari açık 2010 Aralık ayında 2009 yılının aynı ayına göre, yüzde 131.9 artışla 7.53 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık 2009'da 3.25 milyar dolar olan cari açık, 2009 yılının tamamında 13.99 milyar dolar olmuştu.

CNBC-e anketine göre, cari açığın Aralık ayında 6.8 milyar dolar olması bekleniyordu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar (FDI), 2009 yılında 8.41 milyar dolar iken, 2010 yılında yüzde 5.8 artışla 8.9 milyar dolar oldu.

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