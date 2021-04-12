Cari açık 37.8 milyar dolara yükseldi; ocak ve şubatta 5.4 milyar dolarlık 'kaynağı belirsiz' sermaye çıkışı oldu

Cari açık şubat ayında 2,61 milyar dolara yükseldi. Böylece yıllık cari işlemler açığı 37,8 milyar dolara ulaştı. Dünya’nın haberine göre dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki ‘açık’ta etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolara geriledi.

Kaynağı belirsiz 5.4 milyar dolarlık çıkış

Kaynağı belli olmayan para girişi/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi, şubat ayında 1 milyar 883 milyon dolar açık verdi. İki aylık kaynağa belirsiz para çıkışı ise 5 milyar 416 milyon dolar oldu.