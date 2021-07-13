Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor

Gıda, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarında dünya lideri konumunda olan Cargill, Türkiye’de yatırım ve büyümeyle geçen 60 yılını kutluyor. Cargill Türkiye, 60 yılda yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değer sağlayan önemli bir üretim üssü konumuna geldi. Uluslararası bir şirket olan Cargill içinde Türkiye’nin rolü yükseldi.

Cargill’in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu. Son olarak şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul’dan yapılacak. Hindistan’ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill’in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Türkiye pandemi sonrası dönemde önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor. Hindistan, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken, Cargill Türkiye bölgede daha büyük bir liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi kolaylaştırmak üzere eşsiz bir konuma sahip” dedi.

Cargill, 1960 yılında yerel ortaklıkla gıda sektörüne girerek Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. 60 yıl boyunca Türkiye’ye 530 milyon doları aşan yatırım yaparak, yurt içi ürün portföyünü çeşitli gıda bileşenleri, biyoendüstriyel malzemeler ve hayvan beslenmesi ürünleriyle genişletti. Bugün ambalaj, farmasötik, biyoenerji, dokular, boyalar ve daha fazla ürün için inovatif çözümler sunuyor. Bu ürünlerin büyük oranda Türkiye’deki fabrikalarda üretilmesiyle, ithal ürünlerin yerine yerel üretim geçiyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihracat fırsatları yaratıyor.

“Türkiye’de 60 yıldır ürün çeşitliliğine odaklanarak kararlılıkla çalışıyoruz. Tüketici trendlerine uygun inovatif gıda ürünleri ve hayatın her alanına dokunan bitkisel bazlı, sürdürülebilir ürün alternatifleri geliştirdik” diyen Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Önümüzdeki 60 yıla baktığımızda, bu önceliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Bitkisel bazlı proteinler, biyoendüstriyel ve farmasötik kalitesinde ham maddeler gibi katma değerli ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

İnovasyon, Cargill’in Türkiye’deki operasyonlarının temel vizyonunu oluşturmaya devam ederken, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da yansıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında Türkiye’deki çiftçilere sürdürülebilir tarım yöntemleri üzerine eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık gibi hizmetler sağlıyor. Cargill Türkiye’nin 60’ıncı yılını kutladığı bu dönemde, geleceğin kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği Geleceğe 60 Lider Programı ise 60 üniversite öğrencisine bursun yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim desteği sağlıyor.

Cargill’in Türkiye’deki mevcut operasyonları arasında en son teknolojiye sahip dört üretim tesisi yer alıyor:

-Orhangazi’de bulunan mısır işleme tesisinde, yüzde yüz doğal ve yerli mısırdan gıda nişastası, mısır lifi, tatlandırıcı ve endüstriyel nişasta üretiliyor.

-Balıkesir’de bulunan Turyağ tesisinde, trans yağ ve kolesterol içermeyen, doymuş yağ oranı azaltılmış, daha sağlıklı yenilebilir bitkisel yağlar üretiliyor.

-Dilovası’ndaki biyoendüstriyel üretim tesisinde, trafo yağları, sondaj yağları ve endüstriyel esterler gibi gelişmiş bitkisel bazlı malzemeler üretiliyor.

-Sakarya Hendek’teki hayvan yemi üretim tesisinde, yüksek kaliteli hayvan yemleri ve premiksler üretiliyor.

Cargill Türkiye, bu tesislerde üretilen ürünleri 70’i aşkın ülkede hizmet verdiği müşterilerine ihraç ediyor.

Türkiye’de Cargill

Türkiye’de faaliyetlerine 1960’lı yıllarda başlayan Cargill’in gıda, gıda üretimi, endüstriyel & biyoendüstriyel ürünler, yem ve paketleme sektörlerine çeşitli girdi ve ara mamul üreten toplam dört fabrikası bulunmaktadır. Şirket, 1992 yılında İstanbul’da açılan Türkiye merkez ofisinin yanı sıra Adana ve Ankara’daki ofisler ile Bursa, Balıkesir ve İzmit’te yer alan üretim tesislerinde toplam 650’den fazla çalışanıyla hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için www.cargill.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Cargill Hakkında

Cargill, 70 ülkedeki 155 bin çalışanı ile dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesini sağlamak için durmak bilmeden çalışıyor. Her gün insanları ve hayvanları ihtiyaç duydukları gıdalarla, gıda üreticilerini bileşenlerle ve çiftçileri pazarla buluşturuyor. Cargill olarak, 125’i aşkın ülkede güvenilir iş ortağı kimliğimizle gıda, tarım, finans ve endüstriyel alandaki müşterilerimize hizmet sunmak için 155 yıllık deneyimimizi yeni teknolojiler ve bilgilerle birleştiriyor, hep birlikte, tarım için daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Ayrıntılı bilgi için www.cargill.com’u ziyaret edebilirsiniz.