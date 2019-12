Carew seneye de Villa Park’ta

Norveçli golcü oyuncuya en önemli destek takım menajeri Martin O’Neill’den geldi.



Medyada takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere karşın Aston Villa menajeri Martin O’Neill, gelecek sezon da John Carew’in kadrosunda yer alacağını açıkladı. Norveçli bu sezon takımı için 13 gol kaydetti.



Carew oynadığı son 9 maçta ise 5 gol buldu. Ancak gelen haberler Aston Villa’nın Carew’i, Tottenham’dan Jermaine Jenas için takasta kullanacağı yönündeydi.



Spekülasyonlar hakkında açıklama yapmayı sevmeyen Menajer O’Neill, bu sezon ve gelecek için umutlu. Birmingham Mail’e konuşan O’Neill, “Kadromuzda Agbonlahor, Heskey ve Carew gibi üst düzey oyuncular var. Bu üçlü uyumlu olabilirse tüm takımlar için korkutucu bir takım olmaya devam ederiz” dedi.



İrlandalı menajer açıklamasını şöyle sürdürdü: “Heskey West Ham karşısında çok iyi bir oyun sergiledi. Carew şu an çok güçlü hissediyor kendisini. Agbonlahor’un sakatlıktan dönmesiyle birlikte gollerine devam edeceklerdir. Ben zaten takımlarıma hucüm oynatmaya seven birisiyim.”



Son olarak Agbonlahor’un sakatlığı hakkında konuşan İrlandalı, “Hafta başında bir sakatlığı vardı. Önümüzdeki günlerde nasıl iyileştiğine bakacağız. Umarım bir an önce formasına kavuşur” dedi.