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Çevre

'Carettalar için başka yer yok mu?'

Dalyan İztuzu'nun caretta caretta hastanesi yapılmak üzere imara açılması nedeniyle başlayan tartışma, davalık oldu

28 Ocak 2014 10:16

Türkiye ’de denizkaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri de Muğla Dalyan’daki İztuzu sahili. İztuzu koruma altında. Bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Ancak denizkaplumbağaları için yapılmak istenen rehabilitasyon merkezi bölgedeki sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi.

Sekan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, bölgede Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Yakup Kaska’nın öncülüğünde deniz kaplumbağaları ile ilgili halen İztuzu’nda bir rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Barakalardan oluşan merkezin yetersiz olması nedeniyle yeni bir proje hazırlandı. Proje ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama imar planı yapıldı. İztuzu sahilinde 22 dönümlük ormanlık alan Pamukkale Üniversitesi’ne tahsis edildi. Proje için henüz inşaat çalışmaları başlamadı. Ancak bölgede tartışma büyük.

Prof. Kaska, ilçede yapılan bir toplantıda “Yılda 40- 50 civarında caretta caretta yaralanıyor ya da ölüyor. Rehabilitasyon merkezi 20 caretta caretta kapasiteli. Operasyon, bakım ve kış aylarında yaşanan zorluklar nedeniyle yeni hastane projesi onaylanması halinde ormanlık alan içinde yapılacak.”

İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu ise plana ve hastaneye karşı. Platformun sözcüsü Berna Babaoğlu Ulutaş, uygulama imar planının iptal edilmesi ve ormanlık alanın tahsisinin yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtıklarını anlattı.

 

‘Karşıyız çünkü...’

 

Ulutaş itiraz gerekçelerini şöyle açıkladı: “Bölgenin imara açılmasını istemiyoruz. Koruma kurallarına, kıyı kenar çizgisine uyulmuyor. Merkez denize sıfır noktasından başlıyor ve 150 metre boyunca devam ediyor. Ayrıca burası arkeolojik sit alanının içinde. 17 bine yakın imzayı bakanlıklara ve üniversiteye gönderdik. Burada endemik türler var. Merkezin yapılacağı yerde karasemenderi yaşıyor. Nesli tehlike altında. Bir tür bir diğerine tercih edilmemeli. Koruma Kurulu’ndan izin alınmamış. Ayrıca Dalyan’da en yüksek bina 4.5 metre, korunan bölgede 3.5 metreyken bu merkez için 8 metreye izin veriliyor. Uyumsuzluk var. En büyük endişemiz ise yeni yapılaşmalara emsal olacak olması.” Ulutaş, rehabilitasyon merkezinin bölgede hazineye ait başka bir yere yapılabileceğini belirtirken Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de dün yaptığı basın açıklamasıyla projeden vazgeçilmesini istedi.

 

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