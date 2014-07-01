Caretta caretta'yı çuvalla kaçırmak isterken yakalandı

Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajında sabaha karşı sahile çıkan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını bir çuvala konulup götürüldüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Caretta caretta'yı çuvalın içinde sürüklemeye çalışan Halil S. ile karşılaştı.

CNN Türk'te yer alan ahbere göre, deniz kaplumbağasının hemen bırakılmasını isteyen polise itiraz eden Halil S., çuvaldaki caretta caretta'nın üzerine oturdu. Halil S., polise deniz kaplumbağasının sığ denizde boğulacağını belirterek, "Bunun yeri açık deniz. Bu burada boğulur. Ölüme terk etmeyelim. Ben bunu alıp jandarmaya teslim edeceğim" dedi.



Polis Halil S.'yi gözaltına aldığı sırada çuvaldan çıkan caretta caretta denize atlayıp gözden kayboldu.