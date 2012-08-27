Caretta Caretta'lar uydudan takip edilecek

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tedavisi yapıldıktan sonra, 'İrfan', 'Bodrum Caria', 'Osman' ve 'Mustafa' adını verdiği 4 Caretta Caretta'yı uydu takip cihazı takıp, törenle denize gönderdi.

Mustafa Sarıipek ve Süleyman İlter'in Radikal'dehaberine göre, dört kaplumbağa, Muğla’nın Ortaca İlçesi Dalyan Beldesi’nin dünyaca ünlü İztuzu plajından denize salındı. Tören öncesinde uydu takip cihazı takılan kaplumbağalar iki araç içinde özel kutularında sahile getirildi ve önceden hazırlanan denize salma alanına alındı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya, Dalyan Belediye Başkanı CHP ’li Arif Sarı, DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Türkiye ’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi yetkilileri katıldı. Törende Dalyan’da yaralıyken merkeze getirilen 15 yaşındaki ’İrfan’, Bodrum’dan getirilen 50 yaşındaki ’Bodrum Caria’, Kaş’tan getirilen 55 yaşındaki ’Osman’ ve İztuzu açıklarında bulunan 45 yaşındaki ’Mustafa’ adlı Caretta Carettalar denize gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, yaptığı konuşmada, dört yılda 35 Caretta Caretta’nın tedavisinin yapıldığını belirtti. Denize bırakılan son dört kaplumbağanın tedavisinin de iki yıldır sürdüğünü kaydeden Uzun, "Artık onları kendi doğal yaşamlarına bıraktık" dedi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya da, "Korumak sevmekle başlar. Eğer sevgi yoksa onu koruyamıyorsak hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz demektir" diye konuştu. Dalyan Belediye Başkanı CHP ’li Arif Sarı da katkıları olan herkese teşekkür etti.



Onlar artık tüm dünyanın



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, dört kaplumbağının tedavilerinin ardından denize gidebildikleri için şanslı olduklarını söyledi. Hayvanların sırtlarına yerleştirdikleri özel sistemle denize salındığını kaydeden Kaska, "Deniz kaplumbağalarının kumsalda ne yaptıklarını biliyoruz ama denizde nerelerde dolaşıyor, nerelere gidiyor, hangi sezonda nerede bulunuyor gibi bilgiler açısından bir şey bilmiyorduk. Dolayısıyla bu kaplumbağalar bize bu tür bilgileri verecek. Bodrum’dan Kaş bölgesine kadar bölgelerden gelen kaplumbağaları denize gönderdik. Bu kaplumbağalar sadece burada değil, bu isimlerle Türkiye , Dalyan ve Akdeniz ’de dolaşacak. Ne tür çalışmalar yapıldığını internetten herkese gösterecek. Dolayısıyla bu kaplumbağalar bizim değil şu andan itibaren tüm dünyanın kaplumbağası. Bunlar tüm Akdeniz ’de dolaşacak. Gönderdiğimiz kaplumbağalar her yıl buraya gelmiyor. Çeşitli yerlere gidiyorlar. Normal yaşamlarını bildiğimiz deniz kaplumbağalarının göç yollarını takip etmek istiyoruz. Sponsor firmalara teşekkür ederiz" dedi.

Törenin ardından dört kaplumbağa çok sayıda yerli ve yabancı izleyicinin arasından denize gönderildi. Böylece uydu takip sistemi takılarak denize gönderilen kaplumbağa sayısı 13’ü buldu. Daha önce uydu takibine alınan dokuz kaplumbağadan sadece 4’ü izlenebiliyor. Bunlardan ’Songül’ Tunus’ta, ’Dalyan’ Dalyan’da, ’Fethi’ Fethiye’de, ’Defne’ de, Suriye sınırında 30-40 kilometrelik alanda dolaşıyor.



İztuzu en iyi korunan açık alan



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olarak bilinen kumsal alanlarda, her yıl Mayıs-Eylül ayları içerisindeki üreme periyodu çerçevesinde deniz kaplumbağalarının popülasyonlarının araştırılması ve korunması amaçlı bilimsel çalışmalar yapılıyor. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan Dalyan-İztuzu kumsalı da, bu önemli yuvalama kumsallarından birisi olup, koruma çalışmalarının en uzun süreli ve sistemli bir şekilde yapıldığı ve en iyi korunan ekosistemlerden biri konumunda bulunuyor. Ziyaretçilere yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 2008 yılında Dalyan-İztuzu Kumsalı Avrupa’nın en iyi korunan açık alan ödülünü aldı. Bölge zengin bitki ve hayvan çeşitliliği yanında, Türkiye ’nin ilk Deniz Kaplumbağa Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip bulunuyor. Merkezde yaralı deniz kaplumbağaların bakımlarının yapılıyor. Dört yıllık çalışma çerçevesinde 35 deniz kaplumbağası tedavi edilerek denize döndürüldü.