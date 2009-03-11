Caravaggio’nun tekniği

Floransa’daki Uluslararası Stüdyo Sanat Merkezi’nde görevli araştırmacı Roberta Lapucci, 16. yüzyılda yaşayan ressamın, fizikçi dostu Giovanni Battista Della Porta’nın verdiği fikirle modellerini ‘fotoğrafladığını’ söyledi. Lapucci’nin araştırmalarında elde ettiği sonuca göre, Caravaggio, bir tür “karanlık oda”da çalışıyor ve modellerini tavandaki bir delikten gelen ışıkla aydınlatıyordu. Modellerin görüntüsü bir lens ve ayna yardımıyla tuvale yansıtılıyordu.Caravaggio, karanlıkta görünen kimyasallar ve minerallerle karıştırdığı beyaz kurşunla, tuvale yansıyan görüntünün üzerinden çizim yapıyor, daha sonra da resmi tamamlıyordu.Roberta Lapucci, “ışık ve gölge ustası” ressamın kullandığı bu yöntemin “fotoğrafçılığın temeli olan teknikleri içerdiğini” söyledi. Lapucci, bu teknikteki “karanlık oda”nın ressamlar arasında ilk kez Caravaggio tarafından kullanıldığını belirtti.