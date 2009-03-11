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Kültür-Sanat

Caravaggio’nun tekniği

Caravaggio’nun fotoğraf makinesinin bulunmasından 200 yıl önce resimlerini yapmak için 'fotoğraf' tekniği kullandığı öne sürüldü.

11 Mart 2009 02:00

İtalyan Rönesans ressamı Caravaggio’nun, fotoğraf makinesinin bulunmasından 200 yıl önce modellerini tuvale yansıtmak için “fotoğraf” tekniği kullandığı öne sürüldü.

Floransa’daki Uluslararası Stüdyo Sanat Merkezi’nde görevli araştırmacı Roberta Lapucci, 16. yüzyılda yaşayan ressamın, fizikçi dostu Giovanni Battista Della Porta’nın verdiği fikirle modellerini ‘fotoğrafladığını’ söyledi. Lapucci’nin araştırmalarında elde ettiği sonuca göre, Caravaggio, bir tür “karanlık oda”da çalışıyor ve modellerini tavandaki bir delikten gelen ışıkla aydınlatıyordu. Modellerin görüntüsü bir lens ve ayna yardımıyla tuvale yansıtılıyordu.

Caravaggio, karanlıkta görünen kimyasallar ve minerallerle karıştırdığı beyaz kurşunla, tuvale yansıyan görüntünün üzerinden çizim yapıyor, daha sonra da resmi tamamlıyordu.

Roberta Lapucci, “ışık ve gölge ustası” ressamın kullandığı bu yöntemin “fotoğrafçılığın temeli olan teknikleri içerdiğini” söyledi. Lapucci, bu teknikteki “karanlık oda”nın ressamlar arasında ilk kez Caravaggio tarafından kullanıldığını belirtti.

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