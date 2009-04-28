Caracas kazanacaktır

Futbolcafe uzmanlarından bricci1965'in hazırladığı Güney Amerika kuponuna bakmadan kupon hazırlamayın





bricci1965 Sistem Kuponu;

508 SAN LORENZO-UNIVERSITARIO (2) 4.25

509 LIBERTAD-REAL SAN LUIS (1) 1.90

546 LANUS-CARACAS (2) 3.75

547 ATLETİCO PR-CORİNTİHANS (2) 2.90

549 NAUTİCO-INTERNACİONAL (2) 2.20

550 VİTORİA-ATLETİCO MG (2) 3.40

sistem 4,6







508 SAN LORENZO-UNIVERSITARIO (2) 4.25



8. grupta San Lorenzo'nun iddaası kalmadı. Universitario'ya beraberlik gruptan çıkmasını kesinleştirir, olası yenilgide diğer maçın sonucu önemli. İlk maçı Peru'da 1-0 kazanmıştı, bu maçtada fazla gol çıkmasını beklememek gerekir. Alt tercihi idealdir. Universitario galibiyeti sistem kuponlarına alınabilir.



509 LIBERTAD-REAL SAN LUIS (1) 1.90



Paraguay ekibi Libertad gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Bu maç kendileri için önemsiz. San Luis ise 2 farklı galip gelip San Lorenzo'nun maçı kazanmasını bekleyecek. Libertad deplasmanında galip gelmesi ilk mucize olur, diğer mucizede gerçekleşirmi bilinmez ama Libertad galibiyet alıp, diğer maçın sonucu önemsizleşir ve Meksika ekibine kupada güle güle der.



546 LANUS-CARACAS (2) 3.75



Lanus gruptan çıkamadı, Caracas ise çıkmayı garantiledi. Caracas gruptan lider olarak çıkamazsa Cruzerio, Gremio, Boca Juniors, Sao Paulo, Libertad gibi çok güçlü takımlardan biri ile karşılacak ve 1/8 finalde tur şansı iyice azalacaktır. Bu yüzden gruptan 1. olarak çıkmak isteyecek ve galibiyet için sahada olacak. Lanus iddaasız bile olsa çok zorlu bir rakip. Lanus'un nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı önemlidir. Ki Arjantin Clasaura'da liderlik kovalıdığından yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmasını beklemekteyim. Konuk ekipte 5 maçtada oynayan ortasahadan Edgar Jiménez sakat. Venezüella liginde 14 maçta 9 galibiyet 3 beraberlikle 30 puan topladı ve lider. Sahasındaki maçı 3-1 kazanan Caracas'dan bu maçtada galibiyet beklemekteyim.



547 ATLETİCO PR-CORİNTİHANS (2) 2.90



Corintihans geçen seneki kadrosunu güçlendirerek dahada iddalı hale geldi. Forvet hattına Ronaldo, Botafago'dan Jorge Henrique, Panathinaikos'dan Souza, Ortasahaya Gremio'dan Jean, Botafogo'dan Túlio, defansa Arg. Juniors'dan Sergio Escudero ile takviyeler yapıldı. Kadrosunun hakkını Brezilya'nın en büyük yerel kupası Paulista'da finalist olarak gösterdi. Finalin ilk maçında Santos deplasmanında 3-1 galibiyet alarak büyük bir avantajda yakaladı. Geçen Senede Seri B'de iken Brezilya kupasını çok istemelerine rağmen şansız bir şekilde kaybetmişlerdi. Bu senede istiyorlar. Atletico PR Paranaense kupasında güzel maçlar çıkarsa bile rakipleri zayıftı. Bu sene kadrolarını güçlendirmedikleri gibi önemli bazı oyuncularınıda transfer ettiler. Corintihans karşısında tutunabileceklerini sanmıyorum. Bize güzel oranıyla konuk ekibin galibiyetine oynamak düşüyor.



549 NAUTİCO-INTERNACİONAL (2) 2.20



İnternacional bu sene Seri A'nın zirvesine oynayacak bir ekip. Gaucho kupasında golcü Nilmar'ın yanına Taison'unda yetiştiğini gördük ve forvet sorununu çözdüler. Defansı Santos'dan Kléber'i alarak güçlendirdiler. Nautico ise bu sene yine düşmemeye oynayacak. Kadrosunu Recife'den forvet Carlinhos Bala ve Bursaspor'dan tanıdığımız Adriano Magrão'yu alarak güçlendirsede İnternacional'in muhteşem formu karşısında tur atlama şansı yok. Üstelik bu maçta Ortasahadan Jhonny ve Galiardo cezalı. Internacional 2 senedir oynayamadığı Libertadores'e katılmayı Brezilya Kupası'nıda alarak garantilemek istiyor. Deplasmanda bile olsa ilk maçta galibiyet alacaktır.



550 VİTORİA-ATLETİCO MG (2) 3.40



Vitoria 19 yaşındaki genç yıldız ortasaha oyuncusu Marquinhos ve Willians'ı Palmeiras'a, defanstan Marcelo Cordeiro'yu Internacional'e kaptırdı. Yerlerine oyuncu alınmadı. Atletico MG ise Sao Paulo'dan Éder Luís'i alarak bir golcü yarattı. Diego Tardelli diğer formda forveti. Kadro olarak rakibinden üstün olan Atletico MG'den rahat bir galibiyet bekliyorum.

