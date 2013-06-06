'Çapulcu' marka olup para kazandıracak

Siyaset ve ekonomide son günlerde yaşanan hareketlilik, marka başvurularını artırdı. Çapulcu ve Gezi Parkı için marka başvuruları yapıldı.

3. havalimanı ve 3. köprünün yanı sıra, Taksim Gezi Parkı protestoları sonrası gündeme gelen isim ve ifadeler için marka başvuruları yapıldı. ‘Çapulcu’, ‘Gezi Parkı’, ‘Biber gazına hayır’ için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) marka başvuruları yapılırken, 31 Mayıs’taki bir başvuru ise dikkat çekici. Bir kişi Yavuz Sultan Selim Köprüsü dururken ‘Yavuz Sultan Selim Havaalanı’ için marka başvurusu yaptı.

‘Çapucu' için 2 başvuru

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın göstericilere yönelik ‘Çapulcu’ ifadesinin marka hakları için yapılan başvurulardan ilki önceki gün yapıldı. 4 Haziran’da ilk yapılan başvurunun sahibi Çağatay Şen. Şen’in başvurusunun kapsamı “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar. Baş giysileri. Ayak giysileri” olarak belirtildi. “Çapulcu” için bir diğer başvuruyu ise Erkin Erdik isimli kişi dün yaptı. Erdik’in başvurusunun kapsamı “Yiyecek içecek sağlanması hizmetleri. Hayvan bakım evleri hizmetleri. Gündüz bakımı hizmetleri. Geçici konaklama” olarak belirtildi.

‘Gezi Parkı' adı ile bira

10. gününe giren Gezi Parkı eylemleri de iki başvuru getirdi. Gezi Parkı için ilk başvuru 4 Haziran günü saat 10.07’de yapıldı. İlk başvuru dört ayrı sınıfta yapıldı. Et ve et ürünleri, tarım ürünleri, kahve, kakao, sebze meyve suları ve bira üretimi için başvuru yapıldı. ‘Gezi Parkı’ için ikinci başvuru da yine önceki gün saat 20.37’de yapıldı. Anılan başvurunun kapsamı ise yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri ve hayvan bakım evleri hizmetleri olarak belirtildi.

Son 10 günde yapılan eylemlerde, polisin aşırı ölçüde kullandığı için, eleştiri konusu olan biber gazı da marka başvuru yapılan bir başka simge oldu. ‘Biber gazına hayır’ adı ile yapılan başvurunun tarihi 3 Haziran olarak kayıtlara yansıdı. ‘Biber gazına hayır’ marka başvurusu için iki sınıfta mal ve hizmet üretileceği belirtildi.

Yavuz Sultan Selimler karıştı mı?

Bir kişi de 31 Mayıs günü saat 18.03’te ‘Yavuz Sultan Selim Havaalanı’ için marka başvurusu yaptı. Anılan başvuru üç ayrı sınıfta yapıldı. Reklâm ve pazarlamanın yanı sıra, kara-deniz taşımacılığı ve hayvan bakım evleri alanlarında verilecek hizmetler için bu markanın kullanılacağı belirtildi. Söz konusu başvurunun 3. köprü için temel atma töreninin yapıldığı 29 Mayıs’tan sonra yapılması dikkat çekici bulundu. Anılan törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3. köprünün adını ‘Yavuz Sultan Selim’ olarak açıklamıştı. Bu durumda, başvurucu, adı henüz belirlenmeyen 3. havalimanının adının da Yavuz Sultan Selim’ olmasını bekleme ihtimali yüksek. Ancak yeni projenin adı Yavuz Sultan Selim olsa bile uçuşlar uluslararası olacağı için alan, havaalanı olarak değil havalimanı olarak anılacak.

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