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'Bize Çapulcu Halk Partisi de diyebilirsiniz'

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eşbaşkanı: Partimizin ismi Yeniden Kuruluş Sosyalist Partisi ama ironi olarak 'Çapulcu Halk Partisi' de diyebiliriz

24 Haziran 2013 20:17

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemcileri için kullandığı 'Çapulcu' ifadesinin ardından partilerine "Çapulcu Halk Partisi' denilebilceğini açıkladı.  

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, dün hazırlıklarını tamamlayıp bugün İçişleri Bakanlığı’na kuruluş için başvurusunu yaptı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre,  partinin Eşbaşkanı Tuncay Yılmaz, Gezi olaylarının, partinin kuruluşunu hızlandırdığını belirterek, “ Başbakan Erdoğan ’ın ‘ Çapulcu ’ dedikleri kişilerin, mağduriyet yaşayanların partisiyiz. Partimizin ismi Yeniden Kuruluş Sosyalist Partisi, ama ironi olarak ‘Çapulcu Halk Partisi’ de diyebiliriz.” dedi.

Bakanlığa yapılan başvurunun ardından konuşan Yılmaz, "Gezi olayları, partinin kuruluşunu hızlandırdı. Başbakan Erdoğan’ın ‘Çapulcu’ dedikleri kişilerin partisiyiz. Mağduriyet yaşayanlara hitap eden bir partiyiz. Partimizin ismi Yeniden Kuruluş Sosyalist Partisi ama ironi olarak ‘Çapulcu Halk Partisi’ de diyebiliriz." ifadesini kullandı.

 

'Gezi olayları kuruluşumuzda temel dinamik'

 

Partinin bir diğer Eşbaşkanı Nejla Kurul da, toplumunun arayışlarına çözüm sunabilecek bir program önerisi ile partinin kurulduğunu söyledi. Kuruluş sürecinde, Gezi Parkı olaylarının kendileri için temel bir dinamik olduğunu ifade eden Kurul, partilerinin kuruluş amaçları hakkında şu bilgileri verdi:

"Emek vurgumuz çok önemli. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak istiyoruz. Aynı zamanda kadın sorunları, en ince ayrıntısına kadar ele alınması gereken bir konu olarak karşımızda beliriyor. Gene Kürt sorunu, ülkemizin en önemli sorunlarının başında geliyor. Barış sürecinde de bu sürece destek veren bir partiyiz. Ülkemizde en çok ihmal konular arasında gelen gençliğe de yol açan, onlar için çözümler üreten bir oluşumuz. Gene ekolojik meseleler de ilgilendiğimiz konular arasında. Sosyalist hareketler arasında da kendisine özgün duruşuyla yer alan bir oluşum. Aynı zamanda diğer vurgu yaptığımız bir diğer konu da enternasyonalist. Biz, bunu, Kürt sorunu ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Halkın sesi olabilmek için halka harekete geçirmek için öz yönetim olan bir yapıyı teşkil ediyoruz."

 

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