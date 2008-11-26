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Yaşam

Captiva sınıfında son iki ayın lideri

Chevrolet Captiva, pazara çıktığı Ekim 2006'dan bu yana, markanın en çok satılan modeli olmayı başardı

26 Kasım 2008 02:00

Chevrolet’nin SUV sınıfındaki son temsilcisi Chevrolet Captiva, pazara çıkarıldığı Ekim 2006 tarihinden bu yana, markanın en çok satılan ve en iddialı modeli olmayı başardı

Artan satış performansını son 2 aydır elde ettiği SUV segment liderliğiyle zirveye taşıyan Captiva, tasarım, performans ve kapsamlı güvenlik ve konfor özellikleriyle SUV segmentinde dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.



İlk defa İstanbul Auto Show’da tanıttığı yeni ‘inci beyazı’ rengi ile Captiva, SUV segmentinde yeni bir moda akımının öncülüğünü üstleniyor. Müşterilerden yüksek talep gören bu renkten bugüne kadar toplam 160 adet Captiva satıldı. Hem siyah deri döşeme hem de bej deri döşeme renk opsiyonu olan bu renkten, 2008 yılı sonuna kadar 220 adet satılması bekleniyor.

150 beygir gücündeki 2.0 litrelik Turbo dizel motor ve otomatik vitesin standart olarak verildiği Captiva, geniş bir güvenlik ve konfor donanım paketine sahip. 10 adet hava yastığı, ESP, Hidrolik Fren Destek Sistemi, DCS (İniş Kontrol Sistemi), ARP (Devrilmeye Karşı Aktif Koruma Sistemi) ve LRS (Yatay Sürüş Süspansiyonu Sistemi) gibi güvenlik fonksiyonları tüm Captiva’larda standart olarak sunuluyor.

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