Çapkın: Zor kullanmak polisin yasal hakkıdır

T24- İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto eden öğrencilere yapılan polis müdahalesi için "Demokratik haklar kullanılırken yasal sınırlar aşılmaya çalışılırsa o zaman polis yasal yetkisi olan 'zor kullanmayı' kullanır” dedi.



Emniyet Müdürü Çapkın, Başbakan Erdoğan'ı Sivas'a uğurlamak için geldiği Atatürk Havalimanında gazetecilerin “Erdoğan'ın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto eden gruplara polisin yaptığı müdahaleyle” ilgili sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin “Daha farklı, daha yumuşak yöntemlerle dünkü göstericiler dağıtılamaz mıydı?” sorusu üzerine Çapkın, “Öğrencilerin demokratik hakların kullanmasına polis asla engel olmaz. Demokratik haklar kullanılırken bu fiil zorlanmaya ve yasal sınırlar aşılmaya çalışılırsa o zaman polis yasal yetkisi olan 'zor kullanmayı' kullanır” dedi.



Bu takdirin bazen erken bazen geç olabileceğini ifade eden Çapkın, “Her ne kadar üzülsek bile herkes demokratik haklarını kullanırken yasalara riayet etmek zorundadır. Hem polis hem demokratik haklarını kullananlar yasal sınırlar içinde kalmak zorundadır” diye konuştu.



Çapkın, “Polisin müdahalesi sırasında sizin tespit ettiğiniz hatalar var mıydı?” sorusuna “Varsa onlar kendi iç bünyemizde düzeltilecek şeyler” yanıtını verdi.

Bir gazetecinin “gözaltına alındıktan sonra da polisin öğrencilere müdahale ettiğini” ifade etmesi üzerine de Çapkın, “Hayır öyle bir şey yok. Bunu polemik konusu yapmak istemiyorum” dedi.