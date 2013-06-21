Çapkın: Tayinlerle ilgili sıkıntı yok

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın talimatıyla, şark tayinleri bir süreliğine durdurulan polislere, mesajla "İsteyen ilişiğini keserek, tayin olduğu şehre gidebilir" bilgisi verildiği öne sürüldü. Çapkın, ''Tayinlerle ilgili bir sıkıntı yok. Tayini çıkmış ve de bir takım hazırlıklarını yapmış arkadaşlarımızın ilişiğini kesiyoruz'' açıklamasını yaptı.



Gezi Parkı eylemleriyle başlayan olayların ardından İstanbul'da görev yapan ve Hakkari, Şırnak ile Tunceli dışında şark görevi çıkan komiser, başpolis ve polislerin tayinleri 1 yıl süreyle durdurulmuştu.

İddiaya göre, yaklaşık 2 bin polisi ilgilendiren tayinlerin durdurulması kararıyla bazı polis memurları, ailelerini bile gönderdiklerini belirterek durma itiraz etmiş, bazıları da ev tutup eşyalarını bile gönderdikleri için karara tepki göstermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, polislerin durumunu göz önüne alarak şark tayinlerine isteğe bağlı koşulunu getirdiği öğrenildi.

Alınan karar, polislere kısa mesaj gönderilerek bildirildi.



Çapkın'dan ziyaret



Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim'de görev yapan polisleri ziyaret etti.



Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde güvenlik önlemi alan polislere ziyarette bulunan Çapkın, burada birim amirleriyle toplantı yaptı.



'Halkımızın sağduyusu galip geliyor'



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Çapkın, "Biz görevimizin başındayız, arkadaşlarımızla birlikte olduk. Türkiye normale döndü aşağı, yukarı, İstanbul da öyle. Halkımızın sağduyusu galip geliyor" dedi.



'Tayinlerle ilgili bir sıkıntı yok'



Hüseyin Çapkın, İstanbul'da görevli polislerin tayinlerine ilişkin soru üzerine ise, "Tayinlerle ilgili bir sıkıntı yok. Tayini çıkmış ve de bir takım hazırlıklarını yapmış arkadaşlarımızın ilişiğini kesiyoruz. Personel sıkıntımız da yok" ifadesini kullandı.