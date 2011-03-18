Çapkın: Tatlıses'in tetikçileri gözaltında

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Tatıses'e ziyaret

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda 20 zanlı gözaltına alındı

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelişinde basın mensuplarının sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı ve gözaltına alınan kişilere ilişkin sorularını yanıtlayan Çapkın, ''Asıl olaya karışan Abdullah Uçmak grubu 4 kişi görünüyor. Diğerleri onlarla ilişkisi olan, araba kullanan ve benzeri gibi. Onların hepsi soruşturmanın sonucunda açıklanacak. Adli tahkikat kapsamına girdiği için bir şey söylememiz doğru değil'' diye konuştu.Çapkın, ''saldırıyı PKK'nın alt kolu TAK'ın üstlendiği'' yönünde hatırlatmada bulunulması üzerine de ''Bu konuyla ilgili ihtimali de değerlendiriyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyiz ama yapanlar bunlar. Arkasında bir şey var mı araştırıyoruz. Tetiği çeken gözaltında onu söyleyebiliriz'' dedi.Hüseyin Çapkın, ''Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davasıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltı var mı?'' sorusuna ise Çapkın, ''Henüz bir şey söylememiz doğru olmaz. Zirve Yayınevi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Şimdilik söyleyeceğimiz bu'' karşılığını verdi.