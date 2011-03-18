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Çapkın: Tatlıses'in tetikçileri gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya asıl karışan Abdullah Uçmak grubu 4 kişinin görüldüğ

18 Mart 2011 02:00

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya asıl karışan Abdullah Uçmak grubu 4 kişinin görüldüğünü belirterek, ''Diğerleri onlarla ilişkisi olan, araba kullanan veya benzeri'' dedi.

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Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelişinde basın mensuplarının sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı ve gözaltına alınan kişilere ilişkin sorularını yanıtlayan Çapkın, ''Asıl olaya karışan Abdullah Uçmak grubu 4 kişi görünüyor. Diğerleri onlarla ilişkisi olan, araba kullanan ve benzeri gibi. Onların hepsi soruşturmanın sonucunda açıklanacak. Adli tahkikat kapsamına girdiği için bir şey söylememiz doğru değil'' diye konuştu.

Çapkın, ''saldırıyı PKK'nın alt kolu TAK'ın üstlendiği'' yönünde hatırlatmada bulunulması üzerine de ''Bu konuyla ilgili ihtimali de değerlendiriyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyiz ama yapanlar bunlar. Arkasında bir şey var mı araştırıyoruz. Tetiği çeken gözaltında onu söyleyebiliriz'' dedi.

Hüseyin Çapkın, ''Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davasıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltı var mı?'' sorusuna ise Çapkın, ''Henüz bir şey söylememiz doğru olmaz. Zirve Yayınevi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Şimdilik söyleyeceğimiz bu'' karşılığını verdi.


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